Aquilani a rischio già dopo Sassuolo-Fiorentina. La situazione

07/11/2026 | 23:04:59

Alberto Aquilani è a rischio già da lunedì scorso, come svelato da Luca Cilli dopo Sassuolo–Fiorentina. La situazione si è appesantita dopo la netta sconfitta in casa della Roma. Preventivata, certo, ma il Sassuolo è troppo fragile, prende gol al primo respiro e imbarca acqua. Con la sosta in arrivo le riflessioni saranno ancora più profonde. Stasera all’Olimpico c’era Roberto D’Aversa per un aggiornamento professionale: non ci sono stati fin qui contatti diretti con il Sassuolo, ma è un nome che il club emiliano potrebbe valutare.

Foto: sito Sassuolo