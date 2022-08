Panchina Raspadori, Dionisi: “Niente mercato. Era solo per alleggerire le pressioni”

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Juventus–Sassuolo, il tecnico dei neroverdi, Alessio Dionisi, ha spiegato l’esclusione iniziale di Giacomo Raspadori: “Per alleggerire la pressione su di lui, è stata solo una scelta, mi è dispiaciuto anche togliere Defrel, ho cercato di dare spazio a tutti. La scelta non è stata condizionata dal mercato, era solo per alleggerire le pressioni, entrare a partita in corso è diverso. Se ne ho parlato con lui? Credo che nelle ultime due settimane sia il giocatore con cui ho parlato di più. Ama giocare e lo fa con grande passione, non è facile, sta vivendo questo momento ma lo sta facendo con serenità”.

Foto: Instagram Sassuolo