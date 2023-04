Panchina Messina, si dimette Raciti. I retroscena e le prospettive

Ezio Raciti non si è presentato all’allenamento e ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Messina. Alla base della sua decisione alcune interferenze del presidente Sciotto che, alla fine del primo tempo dell’ultima partita di Taranto, avrebbe voluto parlare con lui attraverso il cellulare del medico sociale. Una situazione che Raciti ha ritenuto mortificante al punto da lasciare l’incarico, malgrado i 30 punti ottenuti in 18 partite che hanno consentito al Messina di risalire rispetto all’ultimo posizione. Il Messina giocherà i playout contro la Gelbison, per un punto non ha conquistato la salvezza diretta. Se le dimissioni di Raciti fossero irrevocabili, bisognerà individuare un nuovo allenatore. E tra le opzioni anche quella della promozione di Daniele Cinelli.

Foto: logo Messina