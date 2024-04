Panchina Lecco, svolta confermata. Malgrati già operativo

Il Lecco ha inviato in giornata ad Alfredo Aglietti la PEC che ha comunicato l’esonero. Confermata la nostra esclusiva di ieri, il club aveva preso la decisione di sollevare il tecnico dopo il pareggio contro il Cittadella. La classifica è ormai compromessa, ma la proprietà ha deciso di procedere ugualmente. Confermata anche la volontà di ridare la squadra ad Andrea Malgrati, senza Bonazzoli al suo fianco, che già oggi era presente al campo di allenamento. Malgrati non ha la deroga fino alla conclusione della stagione, ma per il momento riprende le redini della prima squadra.

