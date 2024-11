Panchina Lecce: Marco Giampaolo mantiene il vantaggio

Marco Giampaolo sempre più al comando della corsa per l’eredità di Luca Gotti sulla panchina del Lecce. Confermate le posizioni del casting che vi avevamo svelato prima di pranzo: Giampaolo prima di Iachini, nessun contatto con Semplici e Liverani. Corvino spera di superare attraverso il gioco la deficitaria situazione di classifica: ricorda il migliore Giampaolo e spera di poterne beneficiare, in attesa di raggiungere tutti gli accordi economici. Domani è prevista una conferenza stampa del club salentino per spiegare il difficile momento e, probabilmente, per annunciare il nuovo allenatore.

Foto: X Sampdoria