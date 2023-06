Panchina Lecce: con D’Aversa ci sono anche Maran e Giampaolo

Michele Criscitiello in esclusiva per Sportitalia ha parlato del prossimo allenatore del Lecce. Secondo le ultime, a contendersi la panchina pugliese ci sono tre allenatori: Roberto D’Aversa, Marco Giampaolo e Rolando Maran. Con il primo che sembra essere in vantaggio rispetto agli altri due, unica problematica è quella legata alla piazza che sembrerebbe non contenta di un eventuale arrivo dell’ex tecnico di Sampdoria e Parma.

Foto: Foto twitter Sampdoria