Panchina Foggia, le salite di Nember e gli ultimi aggiornamenti

Delio Rossi in corsa da lunedì pomeriggio per la panchina del Foggia. Vi avevamo parlato di contatti a sorpresa e di relativa disponibilità dell’ex Lazio e Fiorentina. Nelle ultime ore sono stati approfonditi i discorsi in merito al mercato, Rossi è un profilo che piace molto alla proprietà, a conferma che questa volta il Foggia ha voluto agire in prima persona anche sulla vicenda allenatore. Il direttore sportivo Nember aveva insistito, e magari continua a farlo, per Delneri, andando comunque a sbattere (almeno finora) con diversi problemi. La sua posizione resta come minimo instabile, considerato che il club rossonero gli rimprovera alcuni errori commessi in sede di mercato e non gli garantisce l’autonomia totale. Il nome di Calori, anticipato dal Corriere dello Sport in edicola stamattina, può essere la mina vagante. Senza dimenticare che tra poco più di 24 ore il Foggia tornerà in campo per affrontare la Cremonese.