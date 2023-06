Panchina Fenerbahce: in rialzo le quotazioni di Montella

Vincenzo Montella deve dare una risposta all’Adana Demirspor, il suo presidente Sancak lo vuole trattenere e gli farà una proposta al rialzo. Vedremo quale sarà la risposta di Montella che intanto valuta altre offerte: secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, Montella è un nome in evidenza nella lista del Fenerbahce e in attesa della decisione definitiva.

Foto: Instagram Montella