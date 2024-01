Panchina d’oro, tutti i premiati

Al centro tecnico di Coverciano è andata in scena la premiazione per la 32ª edizione della Panchina d’oro, la cerimonia che celebra i migliori allenatori dei nostri campionati. Come di consueto sono gli stessi tecnici a votare i propri colleghi nelle diverse categorie. Dopo la Panchina d’oro a Spalletti e la Panchina d’argento a Grosso, scopriamo gli altri premi di giornata. Alberto Bollini vince la Panchina d’oro speciale per avere guidato la Nazionale Italiana Under 19 alla vittoria dell’Europeo. Per il calcio a 5 femminile e maschile vincono rispettivamente Marzuoli del Bitonto e Samperi della Feldi Eboli. La Panchina d’argento del calcio femminile è vinta da Salvatore Colantuono del Parma, mentre quella d’oro se la aggiudica Alessandro Spugna, tecnico della Roma, seguito da Piovani del Sassuolo e Rita Guarino dell’Inter. Capitolo Serie C: vince Vincenzo Vivarini grazie alla promozione ottenuta con il Catanzaro, seguito da Foschi del Lecco e Diana della Reggiana. Infine, come miglior settore giovanile, è stato premiato Roberto Samaden, attuale responsabile delle giovanili dell’Atalanta.

Foto: sito ufficiale FIGC