Panchina d’Oro Serie C 2021: trionfa Lucarelli della Ternana

Cristiano Lucarelli della Ternana è il vincitore della Panchina d’Oro Serie C 2021: con le Fere, il mister toscano ha centrato la promozione in B, chiudendo la stagione a quota 90 punti.

19 i voti ricevuti dal trainer livornese, seguito da Fabio Caserta con 12 preferenze (Caserta lo scorso anno al Perugia, oggi in B al Benevento) e dall’allenatore del Como Giacomo Gattuso, che di voti ne ha collezionati 7.

“Il ringraziamento – ha commentato Lucarelli ai canali ufficiali della FIGC – va ovviamente al Settore Tecnico e ai colleghi che mi hanno votato. Ritirerò personalmente il premio, ma si tratta di un riconoscimento per tutta la Ternana: grazie alla società che mi ha scelto, ai ragazzi che hanno disputato una stagione incredibile e al mio staff, che con me e come me è partito facendo la gavetta, e che mi ha permesso di togliermi questa bellissima soddisfazione”.

Foto: Twitter Ternana