Panchina d’oro ancora a Spalletti. Panchina d’argento a Grosso

Al centro tecnico di Coverciano si sta svolgendo la cerimonia della 32ª edizione della Panchina d’Oro. Per la Serie A stravince Luciano Spalletti. Erano 61 gli allenatori votanti. Terzo posto con tre voti Stefano Pioli del Milan, secondo posto con sei voti Simone Inzaghi dell’Inter. Primo posto per l’ex allenatore del Napoli e ora commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti con 42 voti. Per la Panchina d’argento in Serie B premiato Fabio Grosso come miglior allenatore, seguito da Claudio Ranieri e Alberto Gilardino.

Foto: Instagram Napoli