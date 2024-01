Panchina d’Oro 2023, vince Spalletti davanti a Inzaghi e Pioli: “Grazie Napoli. Inter-Juve? Partita che fa sangue”

Luciano Spalletti ha vinto la panchina d’oro 2023. Il tecnico, vincotore dello Scudetto con il Napoli, premiato dai voti degli altri allenatori, ha battuto Simone Inzaghi, secondo, e Stefano Pioli, giunto terzo. Spalletti, ora CT della Nazionale, dall’aula di Coveriano ha così parlato: “Il primo ringraziamento va ai miei calciatori del Napoli, la società, il direttore Giuntoli, i collaboratori, la città di Napoli che ha aiutato in maniera massiccia a farci vincere lo scudetto. Ho iniziato con mio fratello che mi portava il borsone, adesso sono in Paradiso ad allenare la Nazionale: anche in un momento difficile del calcio italiano, sulle panchine vedo tecnici di alto livello. E ricevere la Panchina d’oro da colleghi di questo livello significa avere un riconoscimento da colleghi fra i più bravi al mondo. Ora voglio essere un allenatore sempre migliore”.

Poi il tecnico ha fatto una battuta anche sul campionato: “Inter-Juve? Partita che fa sangue”.

Foto: Instagram Napoli