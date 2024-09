Panchina Dinamo Zagabria, Bjelica in dirittura d’arrivo

Dopo l’esonero di Sergej Jakirovic. Al tecnico bosniaco sono state fatali le sconfitte contro Hajduk (0-1 in campionato) e soprattutto quella contro il Bayern Monaco in Champions League; un 9-2 umiliante, che ha costretto la società a prendere la decisione di separarsi dall’allenatore che ha portato la doppietta campionato-coppa nazionale nella scorsa stagione. Adesso, il grande favorito è Nenad Bjelica. Il tecnico croato ha un passato anche in Italia sulla panchina dello Spezia, nella stagione 2014-15, mentre nelle ultime stagioni il tecnico classe 1971 si è seduto sulle panchine di Union Berlino, Trabzonspor e Osijek. Per la Dinamo si tratterebbe tra l’altro di un ritorno, dal momento che Bjelica ne è già stato l’allenatore per due stagioni, dal 2018 al 2020.

Foto Dinamo Zagabria Twitter