Panchina Catanzaro: manca solo l’annuncio per Mignani

24/10/2026 | 22:49:35

Il Catanzaro ha esonerato Gorgone e si appresta a definire i dettagli per il nuovo allenatore. Non ci saranno sorprese, Michele Mignani era il nome in evidenza lo scorso 11 ottobre (esattamente subito dopo le 18) quando già si paventava la possibilità di una svolta in panchina. Come raccontato qualche ora fa, Mignani ha mantenuto la pole malgrado timidi sondaggi con Andrea Sottil mentre Fabio Caserta è sempre rimasto sullo sfondo. Adesso il Catanzaro si appresta a definire i dettagli visto che alle porte c’è il turno infrasettimanale, aspettiamo l’annuncio.

foto insta mignani