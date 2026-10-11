Gorgone appeso a un filo. C’è un nome per la panchina del Catanzaro

11/10/2026 | 20:58:35

Giorgio Gorgone è fortemente in bilico sulla panchina del Catanzaro. Il direttore sportivo Polito ha parlato di riflessioni in corso prima della decisione, ma l’esonero va messo in preventivo per un avvio di stagione disastroso. C’è un nome per l’eventuale sostituzione, riportato da calciocatanzaro.it con un lancio delle 18,21 subito dopo il tonfo casalingo contro il Mantova. Il profilo è quello di Michele Mignani e ha una logica avendo lavorato con il direttore sportivo Polito a Bari. Sempre in attesa dell’ultima decisione su Gorgone.

Foto: Sito Catanzaro