Panchina Benevento: la linea giovane scavalca l’esperienza

La panchina del Benevento non ha ancora un padrone. E bisogna prendere una decisione tra una guida esperta o un rampante. Pochi giorni fa vi avevamo fatto tre nomi: Aglietti, Auteri e Pazienza. I primi due, effettivamente contattati, appartengono alla vecchia guardia (soprattutto Aglietti), mentre Pazienza (reduce da un eccellente campionato con l’Audace Cerignola, al netto della delusione contro il Foggia nei playoff) è un possibile candidato tra i rampanti. Ma non è l’unico, stamattina Il Mattino aveva mandato in quota Matteo Andreoletti, protagonista con la Pro Sesto. E questo potrebbe essere il nome giusto. Il Benevento deciderà all’interno di una decisione filosofica che dovrebbe privilegiare (come raccontato dal direttore Carli in conferenza) il nuovo che avanza.

Foto: sito Benevento