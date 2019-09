Panchina Bari: dall’esonero di Cornacchini ai retroscena sul sostituto

Fine dei giochi. Gli alibi per Giovanni Cornacchini sono terminati, non sarà più lui l’allenatore del Bari. Una decisione della proprietà, maturata già nei minuti finali della sfida di Francavilla quando la squadra, pur avendo sfiorato più volte il gol, ha evidenziato i soliti limiti delle prime partite. E adesso? C’è una delicatissima sfida mercoledì contro il Monopoli al San Nicola, contro la formazione che ha battuto nelle ultime due gare Ternana in trasferta e Catania in casa, una squadra forte. Il Bari cercherà di avere un allenatore entro martedì, altrimenti opterà per una soluzione fino a quando non sarà convinto della scelta. Castori era il nome in pole, ma nelle ultime ore ha perso un po’ quota. Baroni non è una pista praticabile. Nomi spendibili sono quelli di Grassadonia e Stellone, oggi più defilato Pillon, ma presto sarà tutto più chiaro. Il Bari vorrebbe offrire un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di promozione in B e soprattutto non ha più tempo da perdere.