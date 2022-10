Panathinaikos, due gol subiti in nove giornate. E in porta c’è l’ex portiere del Benevento Alberto Brignoli

Il Panathinaikos è un rullo compressore. Non si ferma più, infatti, la marcia della squadra greca che è addirittura a punteggio pieno dopo nove giornate, con 10 punti di vantaggio dall’Olympiacos e 9 dall’AEK di Almeyda. Oltre a questo bisogna aggiungere anche una difesa di ferro con due soli gol subiti. E a difendere i pali del club di Atene c’è l’italiano Alberto Brignoli, l’ex portiere del Benevento che segnò lo storico gol al Milan, che ha mantenuto la porta inviolata in sette occasioni. L’ultima ieri, nella vittoria per 1-0 contro l’Aris.

Foto: The Sun