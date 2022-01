PANAGIOTIS RETSOS: UN OPLITA ALLA CORTE VERONESE DI TUDOR

Sudafricano di nascita, greco di nazionalità. Oplita spartano o soldato ateniese? Il campionato ci darà la risposta, certo è che Panagiotis Retsos è un predestinato.

Nelle legioni veronesi, condotte e guidate da Mister Tudor, arriva un importante rinforzo nella retroguardia in grado di dare solidità e ordine. Classe 1998, Panagiotis Retsos – a 18 anni, 5 mesi e 30 giorni – è il più giovane calciatore di sempre ad aver indossato la fascia di capitano nel campionato greco.

Ventiquattro anni ancora da compiere, con i suoi 186 centimetri di altezza, arriva a titolo definitivo e a costo zero dal Bayer Leverkusen. Un “costo zero” edulcorato però per i tedeschi, i quali avranno diritto al 10 per cento in caso di un’eventuale rivendita del cartellino da parte del Verona.

Difensore centrale forte e coriaceo può anche essere impiegato come terzino, sia a destra sia a sinistra. Il valore di mercato del cartellino di Retsos si aggira, oggi, intorno ai tre milioni e mezzo di euro. In carriera ha vinto un campionato nella stagione 2016-2017. Piede destro naturale è un ottimo colpitore di testa, tanto che nelle sue esperienze inglesi e tedesche molti schemi venivano costruiti intorno alla sua zona di competenza durante i calci piazzati: soprattutto i corner.

Durante la carriera ha sofferto di qualche noia muscolare, dettaglio che certamente non è sfuggito all’Hellas Verona. Sia in Inghilterra tra le file dello Sheffield sia in Francia con il Saint-Etienne è stato costretto allo stop forzato a causa di qualche problema alla coscia sinistra.

Cresciuto all’ombra del Partenone nelle giovanili dell’Olympiakos Pireo, sono proprio gli osservatori del Leverkusen a mettergli gli occhi addosso. Un matrimonio che s’ha da fare, tanto che nel 2017, la squadra teutonica, se ne assicura i servizi per ben tre anni (27 presenze in Bundesliga): fino a quel 2020, stagione in cui passa – in prestito – prima allo Sheffield e poi al Saint-Etienne (colleziona solo 4 gare). A inizio campionato torna a vestire i colori rossoneri del Bayer trovando poco spazio: sono solo tre le partite in cui il giovane Retsos scende in campo.

Il ragazzo classe 1998 arriva nella città di Romeo e Giulietta con entusiasmo e tante aspettative. Retsos è atteso già questo pomeriggio a Verona per le visite mediche di rito.