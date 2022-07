Palomino su Di Maria: “Ci piace giocare contro grandi giocatori. Dobbiamo impedirgli di fare assist”

Intervenuto direttamente dal ritiro di Clusone, il difensore dell’Atalanta, José Luis Palomino, ha parlato dell’arrivo di Angel Di Maria alla Juventus: “Sono contento per lui, va a giocare in un’altra squadra forte. Detto questo, è una cosa bella anche per la serie A. È un giocatore di qualità, importante. Tutte le squadre si stanno rafforzando bene, a noi piace giocare contro i grandi giocatori. Ci lavoreremo, anche se non so se lo troverò nella mia zona di campo. Lui giocherà come ala. Dobbiamo impedirgli di fare assist, perché lui è molto bravo a calciare e fare assist“.

Foto: sito Atalanta