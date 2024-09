Palomino si presenta: “Sapevo che il Cagliari mi volesse già da tempo. Nicola si aspetta tanto da me”

José Palomino, nuovo acquisto del Cagliari, si è presentato in conferenza stampa, parlando delle prime impressioni sulla sua nuova squadra: “Volevo rimanere in Italia. Sapevo che mi volevano già da tempo”. Nonostante le difficoltà ha sempre continuato ad allenarti. “Assolutamente. Avevo un contratto con l’Atalanta ed anche se il mister non voleva puntare si di me ho continuato a lavorare. Ora sono felice di essere qui e ci tengo tantissimo a ringraziare tutti coloro che si sono prodigati affinché arrivassi qui, già dallo scorso anno”. Quanto ti hanno aiutato i sacrifici che hai fatto da piccolo, aiutando tuo papà? “In quel periodo c’era tanto bisogno, ed oggi lo fanno tanti altri. Il Calcio mi ha consentito di conoscere tante persone e diventare più forte, soprattutto di testa. I miei genitori mi hanno aiutato tanto, così come hanno fatto con i miei 4 fratelli. Ero uno dei più piccoli, ed hanno fatto di tutto per realizzare il mio sogno. Mi hai ricordato che dovrò chiamare mia madre per ringraziarla ancora”. Che idea ti sei fatto di Nicola e dei compagni? “Lo sentii prima di arrivare qua. Ho capito la sua identità e la sua voglia di fare. Si aspetta tanto da me, come mentalità ed esperienza. Sono qua per lavorare, speriamo possa andar bene. Conoscevo qualche compagno, dopo aver giocato già tanto tempo in Italia”. Puoi giocare in coppia con Mina? “Possiamo giocare entrambi, ma è una decisione del mister. La competizione, comunque, continua e può far bene”. E’ stato bello il saluto dei tifosi dell’Atalanta. “Assolutamente- E’ stato uno striscione che ho apprezzato molto. Dopo sette anni è stato difficile lasciarsi, ma ho coltivato un rapporto molto bello con loro”. Come fai ad avere ancora fame dopo 7 anni a Bergamo? “E’ impegnativo, ma sei talmente a mille che passano veloci. Il calcio mi porta ambizione e voglia di fare, sento che posso ancora dare tanto e migliorare e questa è la mia forza per avere la mentalità per superarmi personalmente e dare una mano al Cagliari”.

Foto: Instagram Atalanta