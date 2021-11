Palomino: “Pronti per una serata magica. Ronaldo? Lo United non è solo lui”

Il difensore dell’Atalanta, José Palomino, ha parlato a Sky nel pre-partita della gara contro il Manchester United.

Queste le sue parole: “Siamo pronti e speriamo di fare una buona partita. Siamo felici di essere qui questa sera, in una bellissima cornice di pubblico e speriamo di fare il nostro meglio. Il Manchester è una squadra forte, con giocatori di qualità, ma vogliamo fare la nostra partita e portare a casa un buon risultato. Sono felice di poter giocare stasera questa gara importante espero di fare una buona gara come tutta la squadra. CR7? E’ un fuoriclasse assoluto. Faremo il possibile per fermarlo, ma lo United non è solo Ronaldo”.

Foto: Sito Atalanta