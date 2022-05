Palomino: “Non siamo a fine ciclo. Possiamo ancora qualificarci per l’Europa League”

Palomino, difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post gara contro la Salernitana: “In questo momento siamo in difficoltà, non abbiamo fatto la partita che volevamo ma dobbiamo lavorare e pensare alle partite che mancano per fare meglio nelle prossime. Ora dobbiamo vincere tutte le partite. Oggi abbiamo incontrato una Salernitana che lotta per salvarsi, non era facile. Volevamo fare una partita migliore, dobbiamo continuare a lavorare e pensare a quello che manca che sono punti importantissimi per noi. Fine ciclo? No, almeno per quello che penso io no. Abbiamo fatto una buona prima parte di campionato, nella seconda non siamo riusciti a ripeterci per diverse situazioni. Noi vogliamo ogni anno migliorarci, quest’anno non è stato il migliore da quando sono qui ma abbiamo ancora l’obiettivo di giocare in Europa League e per arrivarci dobbiamo vincere le ultime partite e non sarà facile”.

FOTO: Instagram Atalanta