Palomino non è in scadenza. Intanto l’Atalanta libera Muriel per Orlando

Una precisazione: il difensore Palomino non è in scadenza di contratto, contrariamente a notizie senza fondamento prima date e poi rimosse come per magia… Tutto questo perché l’Atalanta spesso provvede in silenzio ai rinnovi legati a opzione: è il caso di Palomino che ha un impegno in scadenza il 30 giugno 2025 e che lo scorso gennaio ha respinto almeno un paio di proposte dalla Serie A. Può darsi che il centrale lasci la Dea nella prossima sessione estiva, ma non certo in scadenza. Aggiornamento su Luis Muriel: nessuna sorpresa sull’imminente trasferimento all’Orlando City, l’Atalanta è sul punto di liberare l’attaccante colombiano, deve soltanto essere completata la documentazione.

Foto: sito Atalanta