Palomino: “Gasperini mi ha migliorato in tutto. Il mio futuro? Dovrò ascoltare il cuore”

José Luis Palomino, difensore dell’Atalanta, ha parlato della sua esperienza nella Dea e del suo futuro. Ecco le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport: “All’Atalanta sono contento, ma anche che posso stare meglio di così: dipenderà da me e da come lavorerò, non mi piace mai dire che sono al top. Gasperini mi ha migliorato un po’ in tutto, dalla tattica alla mentalità. Ma oggi per essere un giocatore da Atalanta devi avere anzitutto l’umiltà di ascoltare e il carattere. Umile credo di essere sempre stato, oggi ho di sicuro un carattere più forte”.

Sull’Atalanta: “La Dea è ormai una squadra di livello internazionale. A maggio mi sono allenato con Messi e Aguero: un privilegio. E se cresco ancora, potrà succedere ancora”.

Sul suo futuro: “Io non mi sbilancio mai sul futuro: oggi posso dire che voglio restare qui, fra un anno magari ho voglia di tornare in Argentina, anche se non credo. Oggi penso di stare ancora tanto all’Atalanta, poi un giorno dovrò ascoltare il cuore: lui sa sempre dirmi cosa fare”.

