L’Atalanta si aggiudica lo scontro Champions. Al Gewiss Stadium la Dea batte in rimonta la Roma e consolida il quarto posto (ora a più 6 sui giallorossi). Alla squadra di Fonseca non basta Dzeko, che sblocca il match su una palla persa da Palomino a fine primo tempo. Proprio Palomino firma l’immediato pari a inizio ripresa, poi Gasperini vince con il cambio di Pasalic: in gol 19 secondi dopo l’ingresso in campo con un magnifico destro a giro sotto il sette. Con questi tre punti, quindi, l’Atalanta vola a quota 45 in classifica, mentre la Roma resta a 39 punti. Per Fonseca terzo ko di fila in campionato dopo quelli con Sassuolo e Bologna.

Sabato 15 febbraio

15:00 Lecce-Spal 2-1 (Mancosu, Majer – Petagna)

18:00 Bologna-Genoa 0-3 (Soumaoro, Sanabria, Criscito)

20:45 Atalanta-Roma 2-1 (Palomino, Pasalic – Dzeko)

Domenica 16 febbraio

12:30 Udinese-Verona

15:00 Juventus-Brescia

15:00 Sampdoria-Fiorentina

15:00 Sassuolo-Parma

18:00 Cagliari-Napoli

20:45 Lazio-Inter

Lunedì 17 febbraio

20:45 Milan-Torino

CLASSIFICA: Inter, Juventus 54; Lazio 53; Atalanta 45; Roma 39; Verona 34; Bologna 33; Cagliari, Parma, Milan 32; Napoli 30; Sassuolo 29; Torino 27; Fiorentina, Udinese 25; Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 22; Brescia 16; Spal 15.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta