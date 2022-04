Palomino: “Battere il Napoli per provare a pensare ancora al quarto posto”

Il difensore dell’Atalanta, José Luis Palomino, ha parlato ai canali ufficiali dell’Atalanta, analizzando il ritorno in campo in Europa League e la sfida con il Napoli in campionato.

Queste le sue parole: “Europa League? Ogni passo in avanti diventa sempre più difficile. Noi siamo contenti di dove siamo arrivati, speriamo di fare una buona partita e di passare il turno in Europa e in Campionato. Preferisco, però, pensare partita per partita”.