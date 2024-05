Palo di Vinicius, reti inviolate tra Real e Bayern all’intervallo

Reti inviolate dopo la prima frazione di gioco tra Real e Bayern Monaco all’intervallo. Al 13′ la prima grande occasione per il Real: Vinicius calcia col destro e colpisce il palo pieno, poi sulla ribattuta di Rodrygo. Neuer fa un miracolo e devia il destro del brasiliano. Al 28′ arriva la grande occasione per il Bayern. Kane calcia da fuori, ma Lunin devia la sfera in angolo con la punta delle dita. Parità all’intervallo al Bernabeu.

Foto: Instagram Real