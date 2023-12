Palo di Rrahmani e occasione per Nandez: Napoli-Cagliari senza gol all’intervallo

Si chiude a reti inviolate il primo tempo del “Maradona” tra Napoli e Cagliari. Un’occasione per parte in questi primi quarantacinque minuti: al 29′ Rrahmani colpisce il palo, con la difesa sarda che poi libera con Jankto; al 42′ la squadra di Ranieri si rende pericolosa in contropiede con Nandez, ma Meret si oppone.

Foto: Instagram Napoli