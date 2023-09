Palo di Luvumbo e super Radunovic su Lucca, ma Cagliari-Udinese è senza gol

Termina 0-0 la sfida delle 12.30 tra Cagliari e Udinese, in cui non al netto del risultato non sono mancate le emozioni. Nel corso del primo tempo è il Cagliari a rendersi molto pericoloso, prima in avvio con un colpo di testa di Deiola, poi in chiusura di primo tempo con Luvumbo, che colpisce il palo con una precisa conclusione mancina. E’ evidente la voglia dei padroni di casa di regalare la vittoria al proprio pubblico, e nel recupero sono ancora gli uomini di Ranieri a cercare il gol, con Dossena che sfiora nuovamente il vantaggio. Nel secondo tempo è ancora Deiola a rendersi pericoloso, sfiorando il palo lontano con il mancino. L’Udinese fatica a creare nitide occasioni da rete, con la creazione in fase offensiva affidata quasi interamente ai piedi di Thauvin: da segnalare negli ultimi minuti l’ingresso in campo di Pereyra, oltre che una grande occasione capitata a Lucca, fermato da un super Radunovic. Nel finale sono ancora i sardi a cercare il vantaggio con maggiore intraprendenza, ma l’Udinese riesce a far fronte alle offensive cagliaritane. Nel finale espulso il difensore rossoblù Wieteska. Con questo pareggio, il Cagliari sale a quota due punti in classifica, mentre i bianconeri raggiungono quota tre: nella prossima giornata i sardi saranno impegnati a Bergamo, mentre l’Udinese ospiterà la Fiorentina.