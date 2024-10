Palo di Koné, Dovbyk in fuorigioco: reti inviolate tra Monza e Roma all’intervallo

Parità all’intervallo tra Monza e Roma. Nei primi dieci minuti la Roma ha cercato di aggredire immediatamente la gara, il Monza ha risposto per le rime: il primo sussulto è arrivato al quarto d’ora, col palo colpito da Manu Koné e la respinta vincente di Dovbyk, ma l’attaccante ucraino è partito in posizione di fuorigioco. I biancorossi hanno risposto immediatamente con un’azione collettiva, ma Svilar ha respinto col piede la conclusione di Daniel Maldini. Dopo un buon inizio della Roma, al 20′ Juric è costretto a mettere mano alla formazione per l’infortunio di El Shaarawy, al suo posto Zalewski.

Foto: Instagram Roma