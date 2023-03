Palo di Ferguson, salvataggio di Skorupski su Luis Alberto. Bologna-Lazio è 0-0 all’intervallo

Finisce 0-0 un bel primo tempo al Dall’Ara tra Bologna e Lazio, una gara con molte palle gol da una parte e dall’altra, ferma però ancora a reti bianche.

Prima chance per la Lazio al 15′, con Pedro, che prova il destro a giro, ma la palla esce. Al 28′, palo di Ferguson, che di testa a colpo sicuro prende il legno. Al 33′ Provedel salva su Barrow, lanciato in profondità, e vicino al vantaggio del Bologna.

Al 36′ la risposta della Lazio con Luis Alberto che si trova a tu per tu con Skorupski che gli nega la gioia del gol.

Finisce 0-0 un bel primo tempo, con un pareggio giusto fino ad ora. Giallo nel finale per Vecino che salterà il derby.

Foto: twitter Lazio