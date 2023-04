Palo di Cristante su rigore, Bove segna sulla respinta. Roma avanti 1-0 sull’Udinese all’intervallo

Roma in vantaggio all’Olimpico sull’Udinese, in una gara equilibrata, sbloccata al minuto 37 sugli sviluppi di un calcio di rigore: dopo il palo (il secondo consecutivo per i giallorossi) colpito da Bryan Cristante, è lesto il giovane Edoardo Bove ad avventarsi sulla respinta e segnare il suo primo gol in Serie A.

Prima occasione per Smalling al 22′, para Slilvestri, dopo anche un’occasione di Mancini. Al 33′, Wijnaldum ha impegnato ancora Silvestri con un tiro da fuori. Molta Roma, poco Udinese, giallorossi meritatamente in vantaggio dopo i primi 45 minuti di gioco.

Foto: twitter Roma