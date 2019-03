Pallotta sullo Stadio della Roma: “Vogliamo iniziare i lavori entro il 2019”

Il nuovo Stadio della Roma continua ad essere una questione molto delicata nella capitale. Dopo le ultime vicende che hanno fatto riaffiorare il caos intorno al progetto, il presidente della Roma James Pallotta, ha voluto ringraziare e rincuorare i tifosi giallorossi sulla costruzione dell’impianto. Da un’iniziativa nata da una radio romana, i tifosi hanno scritto molte mail di vicinanza al tycoon di Boston che con il cuore in mano ha risposto: “Vi ringrazio per quello che avete fatto, con le email che vi sono pervenute in radio per quanto riguarda la questione stadio. Non ho mai letto tante email in vita mia. I tifosi vogliono lo stadio per loro e per stare più vicino alla squadra. Vogliamo iniziare i lavori entro il 2019 e dare alla Roma lo stadio che merita”.

Foto: Twitter ufficiale Roma