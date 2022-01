Pallotta: “Sotto la mia gestione ci sono stati giocatori fortissimi: eccetto Salah tutti gli altri sono stati venduti per il FFP”

James Pallotta, ex presidente della Roma, ha risposto ad alcuni tifosi sui social. Tra le domande anche alcune attinenti all’11 migliore della sua gestione: “Questa è difficile, c’erano tanti giocatori che mi piacevano. E sicuramente qualcuno adesso mi romperà le p***e chiedendomi perché c***o li ho venduti. Tutti per il Fair Play Finanziari, fatta eccezione per Salah, che aveva qualcosa da dimostrare in Premier dopo che qualcuno aveva detto che non avrebbe potuto giocarci”.

FOTO: Twitter Roma