Pallotta: “Non c’è mai stato un problema nelle nostre operazioni di mercato”

In seguito alla perquisizione della Guardia di Finanza nella sede giallorossa, l’ex presidente della Roma, James Pallotta, ha rilasciato una breve dichiarazione a LaRoma24 in merito alle indagini sulle plusvalenze che coinvolgono il club giallorosso “Se penso che la Roma abbia sbagliato qualcosa? No, assolutamente nulla. Non c’è stato mai un problema nelle nostre operazioni di mercato”.

Foto: Twitter Roma