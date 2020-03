Pallotta: “La trattativa con Friedkin in stand-by? Sì, ma non per il Coronavirus”

James Pallotta, presidente della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corrieregiallorosso.com soffermandosi sulla trattativa con il Gruppo Friedkin per il passaggio di proprietà del club: “Le trattative con Friedkin sono state messe in stand-by? Sì, ma non per il Coronavirus”, la risposta di Pallotta.

Foto: Twitter ufficiale Roma