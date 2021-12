Pallotta contro i Friedkin: “Sbagliano a comportarsi così, bisogna parlare”

James Pallotta ha commentato le scelte di Dan e Ryan Friedkin, i due proprietari attuali della Roma, che stanno cercando di sistemare il bilancio con continue immissioni di denaro, silenziosamente attenti anche al campo, dicendo che “non va bene, non si fa così, bisogna parlare”.

Secondo quanto riporta “notizie.com”, per l’ex presidente giallorosso “le cose non vanno bene e diranno sempre che è colpa mia, no?”. I Friedkin non hanno risposto e al momento non sembrano avere intenzione di farlo. Foto: Twitter Roma