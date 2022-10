Pallone d’Oro, Vlahovic al 17esimo posto con Luis Diaz e Casemiro

Prosegue la lista coi migliori calciatori del mondo. Dopo il 25esimo posto di Mike Maignan, c’è spazio per un altro “italiano” all’interno della classifica: infatti, al 17° posto troviamo Luis Diaz del Liverpool (l’anno scorso al Porto), insieme a Dusan Vlahovic della Juventus (fino a gennaio alla Fiorentina) e Casemiro del Manchester United (l’anno scorso al Real Madrid). Clicca qui per vedere la classifica in tempo reale.

