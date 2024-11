Pallone d’Oro: sono solo 41 i punti che separano Rodri da Vinicius

Rodri ha conquistato il Pallone d’Oro, in un’edizione tra le più discusse e bilanciate degli ultimi anni. Secondo quanto riportato da L’Equipe, lo spagnolo dei Citizens, ha totalizzato 1.170 punti, appena 41 in più di Vinicius. I votanti hanno selezionato una lista di 10 giocatori in ordine di preferenza, attribuendo loro punteggi decrescenti, che hanno composto la classifica finale.

Sette giocatori sono stati indicati almeno una volta come migliori: Vinicius Jr, Rodri, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Toni Kroos, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lautaro Martinez e Ademola Lookman. È interessante notare che Rodri è stato escluso dalla top 10 da ben 5 giurati, mentre solo 3 hanno lasciato fuori Vinicius.

Foto: X Ballon D’Or