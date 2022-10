Pallone d’Oro, sei calciatori a pari merito al 25esimo posto: c’è Maignan

Continua la scalata che porterà al vincitore del Pallone d’Oro. Il profilo ufficiale dell’ambito riconoscimento calcistico ha appena pubblicato i primi nomi in classifica, partendo, ovviamente, dall’ultima delle posizioni trenta posizioni in graduatoria. Con un solo voto ciascuno, si piazzano in 25esima posizione Joshua Kimmich del Bayern Monaco, Mike Maignan del Milan, Antonio Rudiger del Real Madrid (lo scorso anno al Chelsea), Joao Cancelo del Manchester City, Christopher Nkunku del RB Lipsia e Darwin Nunez del Liverpool (lo scorso anno al Benfica). Clicca qui per vedere la classifica in tempo reale.

Foto: Instagram Maignan