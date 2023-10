Pallone d’Oro: Lautaro 20° davanti a Griezmann, Kim e Onana

Prosegue la classifica del Pallone d’Oro 2023. Svelate altre posizioni. Al 19° posto c’è Harry Kane, ex Tottenham, ora al Bayern, Al 20° posto troviamo Lautaro Martinez dell’Inter, che precede Griezmann e altri due ex Serie A, come Kim, 22° e Onana al 23° posto.

2023 Men’s Ballon d’Or ranking: 2️⃣1️⃣ Antoine Griezmann

2️⃣2️⃣ Kim Min-jae

2️⃣3️⃣ André Onana

2️⃣4️⃣ Bukayo Saka

2️⃣5️⃣ Josko Gvardiol#ballondor pic.twitter.com/Bp9cDsrQHI — Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Foto: twitter Ballon d’Or