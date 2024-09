Pallone d’Oro, Lamine Yamal nella storia: è il candidato più giovane di sempre

Non solo il premio Kopa, Lamine Yamal è tra i candidati anche per il Pallone d’Oro. Ed è già storia. L’esterno del Barcellona, lanciato dai blaugrana in questa stagione e grande protagonista degli Europei vinti dalla Spagna, è infatti il giocatore più giovane di sempre a essere candidato alla vittoria del trofeo assegnato da L’Equipe. Del resto, parliamo di un ragazzo che ha iniziato proprio gli Europei da sedicenne, e che alla data attuale ha appena 17 anni, un mese e ventidue giorni.

Foto: Instagram Yamal