Pallone d’Oro, la lista dei candidati: un solo italiano in corsa

France Football ha pubblicato la lista per il Pallone d’Oro 2023. Un solo azzurro nella lista dei 30 ed è Nicolò Barella dell’Inter. Sono invece sei in totale i calciatori della Serie A, fino al mercato di agosto: altri due nerazzurri come Onana (passato allo United) e Lautaro, poi i “napoletani” Osimhen, Kvaratskhelia e Kim.

Questa la lista completa:

Josko Gvardiol: Lipsia/Manchester City – Croazia.

Jamal Musiala: Bayern Monaco – Germania.

André Onana – Inter/Manchester United.

Camerun. Bukayo Saka: Arsenal – Inghilterra.

Kevin De Bruyne: Manchester City – Belgio.

Jude Bellingham – Borussia Dortmund/Real Madrid. Inghilterra.

Bernardo Silva – Manchester City. Portogallo.

Randall Kolo Muani – Eintracht Francoforte/Paris Saint-Germain.

Francia. Karim Benzema – Real Madrid/Al-Ittihād. Francia.

Mohamed Salah – Liverpool. Egitto.

Khvicha Kvaratskhelia – Napoli. Georgia.

Nicolò Barella – Inter. Italia.

Emiliano Martinez – Aston Villa. Argentina.

Ruben Dias – Manchester City. Portogallo.

Erling Haaland – Manchester City. Norvegia.

Martin Odegaard – Arsenal. Norvegia.

Ilkay Gundogan – Manchester City/Barcellona. Germania.

Yassine Bounou – Siviglia/Al Hilal. Marocco.

Julian Alvarez – Manchester City. Argentina.

Vinicius Jr – Real Madrid. Brasile.

Rodri – Manchester City. Spagna.

Antoine Griezmann – Atlético Madrid. Francia

Lionel Messi – PSG/Inter Miami. Argentina.

Lautaro Martinez – Inter. Argentina.

Robert Lewandowski – Barcellona.

