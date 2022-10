Pallone d’Oro, la classifica: Mané secondo, De Bruyne terzo. Lewandowski fuori dal podio ma vince il premio Muller

Il Pallone d’Oro 2022 è stato asegnato a Karim Benzema. Premio meritato per l’asso francese, dopo la stagione da protagonista con il Real Madrid.

Secondo, Sadio Mané, vincitore della Coppa d’Africa, finalista perdente della Champions con il Liverpool e secondo in Premier. Terzo Kevin De Bruyne. Fuori dal podio Robert Lewandowsli, che chiude al quarto posto ma vince il premio Gerd Muller, come miglior attaccante. Il miglior portiere, vincitore del premio Yashin è stato Courtois, settimo nella classifica del Pallone d’Oro.

Questa la top 10:

1-Benzema

2-Mané

3-De Bruyne

4-Lewandowski

5-Salah

6-Mbappé

7-Courtois

8-Vinicius

9-Modric

10-Haaland

Foto: France Football