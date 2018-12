Pallone d’Oro, in Spagna svelano la possibile classifica: Modric 1°, poi CR7 e Griezmann

Luka Modric vincitore del prossimo Pallone d’Oro? Ne sono certi in Spagna, dove il Mundo Deportivo ha svelato in anteprima la classifica finale dell’ambito trofeo. Alle spalle del croato, ecco Cristiano Ronaldo (2°) e Antoine Griezmann (3°). Poi Mbappé quarto e Messi quinto. A seguire Salah, Varane, Hazard, De Bruyne e Kane che completerebbero le prime 10 posizioni. In attesa dell’ufficialità…

💥 Se filtra la presunta lista del Balón de Orohttps://t.co/xVE0gdyya7 pic.twitter.com/dDI6PpVjpS — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 3, 2018

