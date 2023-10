Pallone d’Oro, France Football: “Lotta serrata a tre. Sono vicinissimi”

Questa sera verrà assegnato il Pallone d’Oro 2023. Il grnade favorito sembra essere Leo Messi, grazie alle sue gesta agli scorsi Mondiali in Qatar. Ma da France Football fanno sapere che non è così scontata la premiazione come sembrerebbe.

Vincent Garcia, caporedattore di France Football , ha così parlato: “Quest’anno sarà molto combattuta. Molto, molto combattuta. Sono in tre e sono vicinissimi”.

Foto: twitter Pallone d’Oro