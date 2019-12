Pallone d’Oro, domani il giorno della consegna: Messi favorito su Van Dijk

Mancano soltanto poche ore e poi, nella giornata di domani, si terrà la tanto attesa cerimonia della consegna del Pallone d’Oro 2019. Tutto il mondo del calcio si fermerà per scoprire il nome del vincitore. Al al teatro Chatelet di Parigi (inizio ore 20) è tutto pronto e, nelle scorse ore, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi provenienti dalla Spagna, è spuntata una potenziale classifica di France Football: il favorito resta Lionel Messi. Per l’argentino potrebbe trattarsi del sesto riconoscimento complessivo, un record assoluto e quasi irraggiungibile. A insidiare il fuoriclasse del Barcellona sarebbe Virgil Van Dijk, difensore e leader del Liverpool. Più giù Salah e Cristiano Ronaldo, quest’ultimo sarebbe addirittura fuori dal podio dopo diversi anni. Dietro il portoghese potrebbero piazzarsi Mané, Alisson, Mbappé, De Jong e De Ligt. Hazard dovrebbe chiudere la top ten. Questa è soltanto una proiezione, non resta che attendere per scoprire il nome del vincitore.

Foto: Liga Twitter