Pallone d’Oro 2022, ecco i nomi dei dieci finalisti

L’incoronazione è sempre più vicina, questa sera verrà eletto il miglior calciatore dell’ultima annata calcistica. Ecco i dieci finalisti per la corsa al titolo di miglior calciatore per l’ultima annata calcistica. Clicca qui per vedere la classifica in tempo reale.

– Karim Benzema (Real Madrid)

– Thibaut Courtois (Real Madrid)

– Kevin De Bruyne (Manchester City)

– Erling Haaland (lo scorso anno al Borussia Dortmund, ora in forza al Manchester City)

– Robert Lewandowski (lo scorso anno al Bayern Monaco, ora in forza al Barcellona)

– Sadio Mané (lo scorso anno al Liverpool, ora in forza al Bayern Monaco)

– Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

– Luka Modrić (Real Madrid)

– Mohamed Salah (Liverpool)

– Vinicius Jr. (Real Madrid)

Foto: France Football