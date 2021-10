Pallone d’Oro 2021: è l’Italia il Paese con più giocatori in nomination

È l’Italia il Paese più rappresentato tra le nomination per il Pallone d’Oro 2021. Dato importante, ancor di più se pensiamo che nel 2019 nessun azzurro fu preso in considerazione. Ecco la classifica per Nazioni:

5 GIOCATORI

Italia (Barella, Bonucci, Chiellini, Donnarumma, Jorginho)

4GIOCATORI

Inghilterra (Foden, Kane, Mount, Sterling)

3 GIOCATORI

Francia (Benzema, Kanté, Mbappé)

Portogallo (Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Ruben Dias)

Spagna (Azpilicueta, Gerard Moreno, Pedri)

2 GIOCATORI

Argentina (Lautaro Martinez, Messi)

Belgio (De Bruyne, Lukaku)

1 GIOCATORE

Algeria (Mahrez)

Brasile (Neymar)

Croazia (Modric)

Danimarca(Kjaer)

Egitto(Salah)

Norvegia(Haaland)

Polonia(Lewandowski)

Uruguay (Suarez)